Unesp/Botucatu é destaque em evento nacional de empreendedorismo social

O Time Enactus Unesp Botucatu, formado por alunos das unidades da Unesp sediadas no município foi considerado o Time Revelação durante o Evento Nacional Enactus Brasil 2020 (ENEB), competição nacional de empreendedorismo social, realizada entre os dias 14 e 16 de julho, com a participação de 120 equipes de 21 estados brasileiros.

O Time Enactus Unesp Botucatu foi criado com o objetivo de gerar impacto social e promover o desenvolvimento sustentável junto a comunidades do município. Participam da equipe alunos dos cursos de Engenharia Agronômica, Engenharia Florestal, Engenharia de Bioprocessos e Biotecnologia, Biomedicina, Nutrição e Zootecnia. Com o projeto “Compostaê”, que será realizado no distrito de Rubião Jr., a equipe pretende desenvolver soluções para problemas como o gerenciamento de resíduos orgânicos e a falta de conscientização ambiental.

Durante o ENEB 2020, os estudantes se apresentaram para outros times, professores e empresários de todo o país, com transmissão direta pelo YouTube. Realizado virtualmente, o ENEB 2020 contou com lives, encontros de grandes líderes e experiências virtuais abertas para qualquer pessoa interessada na temática do empreendedorismo social. Uma das principais pautas do evento foi o cenário com a Covid-19 e o que a rede Enactus tem feito para minimizar os impactos da pandemia na sociedade.

O momento mais aguardado foi a competição do ENEB, em que times de universitários apresentaram os resultados do trabalho realizado ao longo do ano, recebendo avaliações de empreendedores, líderes de negócios e profissionais experientes do mercado. O vencedor da competição nacional foi a Enactus UFPA (Universidade Federal do Pará), garantindo, dessa forma, uma vaga na Enactus World Cup para representar o Brasil a nível global.

O time Enactus Unesp Botucatu foi reconhecido como Time Revelação 2020 por apresentar uma rápida curva de aprendizagem e curiosidade de vivenciar com intensidade a experiência Enactus dentro do campus de Botucatu. Além disso, foi levada em consideração a conexão da equipe com os valores da Rede Enactus Brasil.

Murilo Oliveira da Silva, aluno do curso de Engenharia de Bioprocessos e Biotecnologia da Faculdade de Ciências Agronômicas (FCA) e presidente do time Enactus Unesp Botucatu, falou sobre a emoção da conquista. “Há dez meses esse time era apenas uma ideia e hoje ter esse reconhecimento nacional é fantástico! Esse é o resultado de muito esforço, união e coragem de uma equipe que mesmo com o desafio imposto pela pandemia do Covid-19 soube se reinventar e mostrar que nosso câmpus tem um enorme potencial”.

Segundo Murilo, a equipe pretende alçar voos ainda maiores. “Nosso propósito é impactar vidas, potencializar as habilidades das comunidades de Botucatu e é isso que esperamos para o próximo ciclo. O reconhecimento que tivemos é um estímulo a mais e mostra que estamos no caminho certo”.

Sobre a Enactus

A Enactus é uma organização presente em 37 países que engaja alunos de diferentes instituições de ensino, com apoio de professores e líderes de negócios, para desenvolver projetos de impacto social. A organização beneficia comunidades locais por meio de modelos de negócios sustentáveis e proporciona aos alunos o aprendizado na prática.

A rede Enactus possui mais de 200 professores e 2800 estudantes que desenvolvem 240 projetos ao redor de 21 estados brasileiros, impactando a vida de mais de 20.000 pessoas.

