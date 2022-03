Unesp, USP e Unicamp mantêm a obrigatoriedade do uso de máscara mesmo em ambientes abertos

As universidades estaduais de São Paulo decidiram manter a obrigatoriedade do uso de máscara de proteção respiratória mesmo após decreto do governo do estado extinguir a obrigatoriedade da proteção contra a Covid-19 em ambientes abertos.

Desse modo, a Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) e a Universidade de São Paulo (USP) estabeleceram que o uso de máscara ainda será obrigatório em suas unidades mesmo em ambientes abertos.

Já a Universidade Estadual Paulista (Unesp) informou por meio de nota que o uso de máscara é “altamente recomendável” em qualquer ambiente.

De acordo com o decreto assinado pelo governador João Doria no dia 9 de março, não é mais necessário usar máscara em áreas livres. Com isso, os estudantes das escolas paulistas não precisarão usar o acessório em pátios, por exemplo, mas deverão usar dentro das salas de aula.

As três instituições, que já têm cronogramas de aulas presenciais definidos, também têm em comum a exigência da comprovação da vacina contra a Covid-19 para permitir o acesso de estudantes e funcionários. Todos os visitantes também deverão apresentar o passaporte vacinal.

Fonte: Unesp e Notícias Concursos

