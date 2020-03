Unesp tem 27 vagas abertas para concurso de professor assistente

Unesp está com inscrições abertas para 27 vagas de professores assistentes em diversas unidades universitárias localizadas em municípios do Estado de São Paulo. As oportunidades fazem parte de um processo de retomada de contratações de docentes, congeladas desde 2014, por conta da crise econômica.

A previsão é que em 2020 sejam contratados 100 novos professores, de acordo com a proposta orçamentária aprovada pelo Conselho Universitário, no final de 2019. A proposta inclui ainda a contratação de 50 servidores técnico-administrativos.

As contratações serão em Regime de Turno Completo (RTC) sob o regime jurídico efetivo, com salário de R$ 4.626,85 para 24 horas semanais de trabalho. Exige-se titulação mínima de Doutor. O candidato portador do título de Livre-Docente receberá salário de R$ 5.516,13. A oferta atualizada de vagas pode ser vista no link: https://inscricoes.unesp.br/inscricao/concursos.

A Unesp não contratava novos servidores desde 2014, quando foram congelados os concursos em razão da crise que se instalou no país, reduziu o ritmo da atividade econômica e afetou de modo negativo o repasse do ICMS, principal fonte de recursos da Universidade.

CÂMPUS DEPARTAMENTO ÁREA DE CONHECIMENTO PRAZO LINK Araçatuba Departamento de Diagnóstico e Cirurgia Radiologia Odontológica 31/03/2020 Edital Araraquara Departamento de Físico-Química Física, Física Geral 31/03/2020 Edital Araraquara Departamento de Físico-Química Física, Física Geral 31/03/2020 Edital Bauru Departamento de Ciências Biológicas Ciências Biológicas e Ecologia 31/03/2020 Edital Bauru Departamento de Ciências Biológicas Ciências Biológicas e Morfologia 31/03/2020 Edital Bauru Departamento de Ciências Biológicas Ciências Biológicas e Genética Animal 31/03/2020 Edital Bauru Departamento de Computação Sistemas de Computação 31/03/2020 Edital Botucatu Departamento de Especialidades Cirúrgicas e Anestesiologia Anestesiologia 31/03/2020 Edital Botucatu Departamento de Saúde Pública Epidemiologia, Saúde Coletiva 31/03/2020 Edital Botucatu Departamento de Enfermagem Enfermagem Médico-Cirúrgica 28/03/2020 Edital Botucatu Departamento de Produção Animal Produção Animal, Zootecnia 17/03/2020 Edital Botucatu Departamento de Produção e Melhoramento Vegetal Agronomia, Ciências Agrárias, Fitotecnia 09/04/2020 Edital Franca Departamento de Educação, Ciências Sociais e Políticas Públicas Educação 07/04/2020 Edital Marília Departamento de Fonoaudiologia Fonoaudiologia 06/04/2020 Edital Marília Departamento de Fisioterapia e Terapia Ocupacional Fisioterapia e Terapia Ocupacional 27/03/2020 Edital Marília Departamento de Fisioterapia e Terapia Ocupacional Fisioterapia e Terapia Ocupacional 27/03/2020 Edital Marília Departamento de Ciência da Informação Ciência da Informação 20/03/2020 Edital Presidente Prudente Departamento de Fisioterapia Fisioterapia e Terapia Ocupacional 31/03/2020 Edital Rio Claro Departamento de Biodiversidade Ecologia de Ecossistemas 20/03/2020 Edital Rio Claro Departamento de Educação Fundamentos da Educação 20/03/2020 Edital Rio Preto Departamento de Ciências de Computação e Estatística Ciência da Computação, Sistemas de Computação 17/03/2020 Edital Rio Preto Departamento de Ciências de Computação e Estatística Ciência da Computação, Metodologia e Técnicas da Computação 17/03/2020 Edital Rio Preto Departamento de Ciências de Computação e Estatística Ciência da Computação, Sistemas de Computação 17/03/2020 Edital Rio Preto Departamento de Estudos Linguísticos e Literários Literatura Brasileira 17/03/2020 Edital Rio Preto Departamento de Letras Modernas Letras, Linguística, Letras e Artes 17/03/2020 Edital Rio Preto Departamento de Zoologia e Botânica Fisiologia Vegetal 17/03/2020 Edital Sorocaba Departamento de Engenharia de Controle e Automação Eletrônica Industrial, Sistemas e Controles Eletrônicos 15/04/2020 Edital