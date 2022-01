Unesp prorroga prazo para que alunos comprovem esquema vacinal completo

Foto: Acontece Botucatu

A Universidade Estadual Paulista (Unesp) prorrogou o prazo para envio de comprovante de vacinação contra a Covid-19 e agora todas as pessoas que frequentam as dependências da instituição nas 34 unidades e 24 campi universitários, além de colégios técnicos, têm até o dia 31 de janeiro para provar que estão com esquema vacinal completo.

De acordo com decreto publicado no sábado (15) no Diário Oficial do Estado de São Paulo, o prazo para apresentar o comprovante passa a ser de 23 dias, a contar da data original de publicação (8 de janeiro). O prazo inicial terminaria nesta terça-feira, dia 18.

Ainda de acordo com o decreto, devem comprovar que estão vacinados estudantes de graduação, pós-graduação (lato sensu e stricto sensu), extensão e dos Colégios Técnicos.

Novos alunos deverão, obrigatoriamente, apresentar comprovação de, no mínimo, uma dose de vacina contra a Covid-19 nos sistemas ou aplicativo institucional até cinco dias úteis depois da matrícula.

A medida foi tomada para que os estudantes possam comprovar que estão vacinados ‘com calma’, conforme informou a assessoria de imprensa da instituição.

O decreto impõe que, até que comprove vacinação, o aluno não poderá frequentar aulas de forma presencial. Quem não enviar as informações dentro do prazo, poderá ter a matrícula cancelada e perder a vaga na instituição.

Estudantes que não podem receber o imunizante por motivos de saúde têm até o dia 25 de janeiro para comprovar o impedimento, por meio de apresentação de atestado médico que evidencie a contraindicação para vacinação.

Como comprovar a vacinação

Alunos dos cursos de graduação: pelo Sistema de Graduação (SisGRAD)

Alunos dos programas de pós-graduação strictu sensu: pelo Sistema de Pós-Graduação (SisPG)

Alunos dos programas de pós-graduação latu sensu: pelo Sistema de Gerenciamento dos Cursos de Especialização (SisGEC)

Alunos dos cursos de extensão e de colégios técnicos: pelo aplicativo AppCare

