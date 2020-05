Unesp promove curso online ao vivo sobre a Física no cotidiano

Observatório Didático de Astronomia do Departamento de Física da Unesp, no câmpus de Bauru, inicia na próxima sexta-feira, dia 8 de maio, o curso “A Admirável Ciência do Cotidiano”. Disponível de forma online, gratuito e sem necessidade de inscrição o curso tem como objetivo apresentar conceitos da Física sob um ponto de vista prático, relacionando-os com o nosso dia-a-dia.

O curso é voltado para o público em geral, bem como alunos e professores de Ensino Médio e Fundamental que tenham interesse na abordagem da Física do dia-a-dia. Um dos objetivos do curso é contribuir para o desenvolvimento de competências e habilidades importantes na construção da cidadania, de acordo com a Base Nacional Comum Curricular (BNCC).

As aulas do curso contarão com a execução de experimentos ao vivo e serão ministradas por graduandos do curso de Licenciatura em Física da Unesp Bauru, como parte das atividades da disciplina de Instrumentação para o Ensino de Física, sob responsabilidade do professor Rodolfo Langhi.

O curso é gratuito e será transmitido ao vivo e on-line por meio de “live” em um link disponibilizado no site do Observatório Didático de Astronomia do Departamento de Física da Unesp:

www.fc.unesp.br/observatorio

Ou:

https://sites.google.com/site/proflanghi/curso_instrumentacao_2020

Não é necessário se inscrever e não há limites de vagas. Basta acessar o link fornecido nos horários e datas para assistir as aulas ao vivo. Não será possível a emissão de certificados.

PROGRAMAÇÃO

08/05/20 das 19:30 às 20:30

A Física do trânsito: como conhecer Física pode salvar sua vida

Professores: Renan, Murilo, Vivian

Conteúdos: Leis de Newton, inércia, ação e reação.

15/05/20 das 19:30 às 20:30

A Física da cozinha: o calor a nosso favor

Professores: Muriel, Julia, Andrei

Conteúdos: Calor, temperatura e trabalho.

22/05/20 das 19:30 às 20:30

A Física da visão: o visível e o invisível no nosso cotidiano

Professores: Luca, Pedro, Rodrigo

Conteúdos: Óptica geométrica, cores, defeitos da visão.

29/05/20 das 19:30 às 20:30

A Física da informação: como as pessoas e as estrelas falam com você

Professores: Victor, José Artigas, Thiago

Conteúdos: Espectro eletromagnético.

05/06/20 das 19:30 às 20:30

A Física do céu: o mundo da Lua em diferentes culturas

Professores: Carlos, Janas, Lucas

Conteúdos: Fases da Lua e eclipses.

