Unesp prepara a contratação de 430 servidores

Em Botucatu são 30 vagas em suas faculdades

Entre concursos existentes e a abertura de novos concursos no mês de agosto, são 430 vagas, sendo que destas mais da metade de nível superior, que se somam às contratações iniciadas em 2020 e interrompidas pela pandemia, totalizando 615 contratações.

No segundo semestre deste ano todas as unidades da Unesp abrem concursos para contratação de servidores técnico-administrativos, são 36 editais para 266 vagas, que podem ser consultadas na página da Coordenadoria de Gestão de Pessoas https://www2.unesp.br/portal#!/crh/concursos-publicos-com-inscricoes-abertas/

Por conta de restrições financeiras, a última grande contratação havia sido realizada em 2014. Agora, por um esforço desta gestão, o Conselho Universitário autorizou as contratações, que entraram na previsão orçamentária.

A Pró-reitoria de Planejamento Estratégico e Gestão (PROPEG), por meio da Coordenadoria de Gestão de Pessoas (CGP), trabalhou junto com cada unidade universitária para entender suas necessidades e expectativas para definir os perfis e tornar mais eficiente o processo de contratação. “Conseguimos fazer um arranjo entre vagas de nível médio e superior que nos permitiu contratar mais pessoas com o mesmo orçamento”, assinala Lívia Karina de Almeida, Responsável do GT de Planejamento e Desenvolvimento de Pessoas, da CGP.

O processo de contratação dos servidores técnico-administrativos conta com o apoio da Vunesp na realização dos concursos seguindo critérios estabelecidos pela PROPEG, a prova objetiva para os concursos do segundo semestre ocorrerá em 06 de novembro de 2022 e as inscrições ocorrem de 09 de agosto a 19 de setembro.

“A Coordenadoria de Gestão de Pessoas, visando aprimorar a Política de Gestão de Pessoas da Universidade, trabalhou juntamente com as unidades universitárias no mapeamento de competências desejáveis para os servidores da Unesp, o que permitiu que conceitos e premissas de gestão por competências norteassem as contratações, assim os editais contemplaram a área de atuação para a função e questões dissertativas, possibilitando aumentar a qualificação dos contratados.” Afirma Katia Biazotti, Coordenadora de Gestão de Pessoas.

O trabalho da PROPEG continua até que as contratações sejam efetivadas, com todo o processo de integração.

O Conselho Universitário também autorizou a contratação de cerca de 300 docentes na categoria de Professor Assistente e Professor Assistente Doutor. Algumas unidades já fizeram seus concursos e os que foram homologados até 02 de julho já estão em processo de contratação. As vagas restantes serão preenchidas a partir de janeiro de 2023.

O professor Estevão Tomomitsu Kimpara, Pró-reitor de Planejamento Estratégico e Gestão, destaca o trabalho da equipe da CGP nesse processo tão importante para cada unidade da Unesp. “A PROPEG existe para servir as unidades com a mesma excelência que as unidades desenvolvem ensino, pesquisa e extensão. A contratação de servidores era uma necessidade represada e vamos entregar profissionais qualificados e motivados a todas as unidades.”

Fonte: portal Unesp

