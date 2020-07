Unesp: Livro aborda importância do planejamento ambiental no meio rural

Publicação de professor e ex-alunos da Faculdade de Ciências Agronômicas de Botucatu pode ser obtida gratuitamente

A busca por um equilíbrio nas relações entre o homem e o meio natural têm, cada vez mais, chamado a atenção de diversos segmentos da sociedade. Em muitos aspectos, o debate sobre o tema ganha um caráter emergencial. O planejamento ambiental é o campo de estudos que avalia de que maneira as atividades humanas estabelecidas sobre um determinado território fazem uso das matérias-primas provenientes do meio natural, utilizam esse meio natural como suporte e como se processam as emissões de efluentes.

O lançamento do livro “Planejamento ambiental”, de autoria de Luiz Alberto Blanco Jorge, professor aposentado da Faculdade de Ciências Agronômicas (FCA) da Universidade Estadual Paulista (Unesp), do campus de Botucatu, e dos engenheiros florestais e ex-alunos da FCA Humberto de Jesus Eufrade Junior e Caio Vinicius Ferreira Marmontel, pretende contribuir com os estudos, o debate e as ações nessa área.

Dividido entre os capítulos Ciência da paisagem, Análise ambiental, Do diagnóstico ao planejamento ambiental, Estudo de caso e Programa de microbacias hidrográficas, a obra é um desdobramento do material de apoio elaborado para a disciplina ministrada aos cursos de graduação em Engenharia Florestal e Engenharia Agronômica da FCA e é indicado para estudantes, pesquisadores e profissionais do setor.

Conteúdo

A obra dá ênfase ao planejamento ambiental no meio rural, priorizando a eleição de bacias hidrográficas como unidades de trabalho. “O conteúdo do livro auxilia, através da análise ambiental, que sejam verificados os principais elementos da paisagem a serem inventariados e como se processam suas inter-relações no meio rural. São indicadas algumas ferramentas que permitem realizar os diagnósticos de potencialidade e de problemas ambientais”, destaca o professor Blanco Jorge.

“Essa análise, feita de maneira criteriosa, oferece elementos que são a base para se criar de modo harmônico o plano ambiental de uma área selecionada”, complementa Eufrade ao Portal da Unesp. Além da base teórica sobre o tema, o livro traz um estudo de casos inéditos na região da Cuesta de Botucatu, no interior de São Paulo.

“É uma obra que preenche uma lacuna existente na literatura nacional, que é a falta de materiais para suporte e referência na análise, diagnóstico e planejamento ambiental de paisagens rurais”, afirma Marmontel ao Portal da Unesp.

Autores

O professor Luiz Alberto Blanco Jorge é graduado em Engenharia Florestal pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, mestre em Engenharia Florestal pela Universidade Federal do Paraná e doutor em Geociências pelo Instituto de Geociências e Ciências Exatas da Unesp.

Foi professor da FCA-Unesp entre 1989 e 2018, onde ministrou as disciplinas de Dendrometria, Inventário Florestal, Manejo Florestal e Planejamento Ambiental aos alunos do curso de Engenharia Florestal. Suas principais linhas de pesquisa são Planejamento Ambiental no Meio Rural, Fragmentação do Habitat e Quantificação dos Recursos Florestais.

Caio Vinicius Ferreira Marmontel é graduado em Engenharia Florestal, mestre e doutor em Ciência Florestal, na linha de pesquisa de Conservação dos Recursos Naturais com ênfase em Manejo de Bacias Hidrográficas e Hidrologia Florestal, Geoprocessamento e Modelagem Hidrológica.

Atua principalmente com os temas Manejo de Bacias Hidrográficas, Hidrologia Florestal, Sistema de Informação Geográfica (ArcGIS e QGIS), Modelagem Hidrológica (SWAT), Conservação de Áreas Silvestres e Sistemas Agroflorestais (SAF).

Humberto de Jesus Eufrade Junior é engenheiro florestal, mestre em Agronomia e doutor em Ciência Florestal (2019). Atualmente, é pós-doutorando no programa de pós-graduação em Agronomia – Energia na Agricultura (PPGA-EA) da FCA/Unesp. Tem atuado nos seguintes temas: Biomassa e Bioenergia, Mensuração Florestal e Manejo Sustentável de Plantações Florestais.

Como obter

Publicado pela Editora Cubo, “Planejamento Ambiental” pode ser obtido de forma gratuita pelo link: https://doi.org/10.4322/978-65-86819-01-4.

A leitura digital também pode ser realizada na plataforma Issuu (https://issuu.com/editoracubo/docs/planejamento-ambiental) ou pelo Researchgate: https://www.researchgate.net/publication/342489197_Planejamento_Ambiental.