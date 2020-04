Unesp lidera o desenvolvimento de nanocorpos contra a Covid-19

Estudo em camelídeos pretende fabricar anticorpos com elevada capacidade neutralizante

Centro de Estudos de Venenos e Animais Peçonhentos da Unesp (Cevap), localizado no câmpus de Botucatu, uniu-se ao Instituto Biológico de São Paulo, à Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS), ao Instituto Vital Brazil, à Fundação Ezequiel Dias e a empresas farmacêuticas brasileiras e americanas para desenvolver tratamento inovador baseado em nanocorpos para o combate à Covid-19 em pacientes infectados.

Nanocorpos são seres vivos microscópicos do tamanho de um nanômetro, o equivalente à bilionésima parte de um metro.

“A realização deste projeto translacional de pesquisa, desenvolvimento e inovação permitirá a produção de anticorpos candidatos para a imediata realização de ensaios clínicos durante a pandemia de Covid-19, tanto para tratamento quanto para profilaxia. Além disso, o domínio e a geração desta tecnologia permitirão a implantação de uma plataforma de produção de anticorpos recombinantes em dois grandes laboratórios públicos brasileiros que produzem medicamentos para o Sistema Único de Saúde (SUS)”, diz Rui Seabra Ferreira Junior, coordenador da equipe e professor/pesquisador do Cevap-Unesp.

“(O projeto) Contribuirá também para o estabelecimento de uma nova linha de pesquisa e desenvolvimento na Unesp, alinhada aos objetivos da futura Fábrica de Amostras de Medicamentos Biológicos para Pesquisa Clínica da Unesp, em início de construção em Botucatu”, afirma o pesquisador.

Os nanocorpos serão produzidos em camelídeos (camelos, lhamas, alpacas, vicunhas e guanacos) que, ao serem desafiados pelo novo coronavirus, fabricam anticorpos de baixa massa molecular, mas com elevada capacidade neutralizante. Estas características permitem que a porção de interesse seja copiada para produção escalonável em laboratório.

Segundo o coordenador da equipe, os ensaios pré-clínicos visando à preparação de protótipos candidatos serão realizados já no primeiro ano do projeto e os ensaios clínicos de segurança e de ajuste de dose ocorrerão no segundo ano da pesquisa.

Ao usar a estratégia de cooperação multidisciplinar e multi-institucional, que mescla capacidades acadêmicas e técnicas de produção industrial, acrescidas da terceirização de algumas etapas do projeto, diminuiremos custos, aumentaremos a reprodutibilidade e a qualidade e ainda conseguiremos desenvolver um protótipo candidato em menos tempo, que atenda às exigências da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) para o início dos ensaios clínicos”

Rui Seabra Ferreira Junior, pesquisador Cevap-Unesp