Unesp está com inscrições abertas para concurso com 30 vagas de servidores técnicos; em Botucatu são 3 vagas

Processos farão reposição de funcionários que deixaram a Universidade durante a pandemia

A Unesp está com inscrições abertas para concursos de empregos públicos técnico-administrativos em diversas unidades universitárias. São, ao todo, 30 vagas, em 24 editais. As inscrições se iniciaram no dia 20 de outubro e vão até 24 de novembro. Em Botucatu as oportunidades são para Auxiliar Agropecuário (FCA), Assistente Operacional I (área de atuação: Atividades Auxiliares – FMVZ) e Médico (área de atuação: Toxicologia – IBB).

Veja as vagas disponíveis neste link.

A abertura dos editais foi motivada pela necessidade de contratação de servidores para reposição daqueles que deixaram o quadro de funcionários da Unesp por motivos de exoneração, rescisão contratual e falecimento, ocorridas a partir da publicação da Lei Complementar nº 173, no dia 28 de maio de 2020.

Tal medida estabeleceu a proibição da realização de concursos públicos no Brasil em troca de auxílio financeiro do governo federal a estados e municípios para o combate à pandemia, tendo como única exceção casos de vacâncias. Dessa forma, a regulamentação desses próximos concursos foi feita pelo reitor Pasqual Barretti, por meio da Portaria Unesp 80/2021.

Segundo Katia Aparecida Biazotti, coordenadora de Gestão de Pessoas da Unesp, as restrições advindas da pandemia de covid-19 trouxeram dificuldades na contratação de servidores. Desde 2014, de forma geral, a Unesp não realizava novos concursos públicos para contratação de servidores docentes e técnico-administrativos –a retomada que seria realizada em 2020 fora suspensa em razão da pandemia.

Os concursos que serão feitos dentro do planejamento da Vunesp foram divididos em três blocos: desligamentos ocorridos no período de 28 de agosto de 2020 a 30 de maio de 2021; de 1º de junho a 15 de setembro de 2021; e ainda será realizado um terceiro bloco dos desligamentos que sucederem no período de 16 de setembro a 31 de dezembro de 2021.

“Temos o entendimento que é um número tímido no cenário da nossa Universidade, mas acreditamos que estes concursos irão contribuir para atenuar a carga de trabalho ocasionada pela ausência dos colegas que ocupavam estas vagas. Esperamos que essa iniciativa seja um início da adequação do quadro de pessoal, tanto de técnicos-administrativos quanto de docentes”, declara o professor Estevão Tomomitsu Kimpara, pró-reitor de Planejamento Estratégico e Gestão da Unesp.

Os editais para cada concurso podem ser consultados pelo site da Vunesp (www.vunesp.com.br), por onde devem ser efetuadas as inscrições. As vagas também podem ser visualizadas no site da Coordenadoria de Gestão de Pessoas (www.unesp.br/cgp). Em breve, editais para ocupação de vagas de docentes serão publicados.