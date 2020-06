Unesp em Botucatu lança 2ª edição de guia de animais peçonhentos e venenosos

Mesmo em meio à pandemia de COVID-19 e à necessidade de distanciamento social, a Universidade Estadual Paulista (Unesp) permanece produzindo ciência. Prova disso é a segunda edição do Guia dos Animais Peçonhentos e Venenosos dos Campus da Unesp de Botucatu (Guide of the Poisonous and Venomous Animals of the Campus of the São Paulo State University in Botucatu 2nd edition 2020), produzido por pesquisadores da Faculdade de Medicina de Botucatu (FMB) e do Instituto de Biociências de Botucatu (IBB).

Assinam a obra os professores Vidal Haddad Jr. (médico e docente da FMB), Antonio L. Sforcin (biólogo e docente do IBB) e Antonio Leão Castilho (biólogo e docente do IBB).

O livro, disponibilizado gratuitamente, é resultado de um esforço conjunto entre três amigos. A 2ª edição apresenta melhorias e novos animais descritos, aproximando-se cada vez mais do objetivo de catalogar, identificar e fornecer medidas de primeiros socorros para acidentes que possam acontecer nos campi da Unesp e do Lageado, com extensão à Cuesta de Botucatu e para toda a região.