Unesp disponibiliza sete novos Concursos Públicos em Botucatu

Certames são destinados ao preenchimento de vagas ofertadas ao cargo de Professor Substituto

A Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho (Unesp) anuncia a realização de sete novos Concursos Públicos, que tem por objetivo o preenchimento de vagas destinadas à contratação de Professores Substitutos, a fim de atuarem no Departamento de Ciências Humanas e Ciências da Nutrição e Alimentação do Instituto de Biociências do Campus de Botucatu.

Há oportunidades disponíveis entre as seguintes áreas e disciplinas, conforme os respectivos editais:

Edital nº 10/2022: área Educação, subárea de conhecimento ensino-aprendizagem e currículo e no conjunto de disciplinas: práticas pedagógicas em biologia, universo: constituição e movimento, biodiversidade e meio ambiente (1);

Edital nº 11/2022: área educação, subárea de conhecimento ensino-aprendizagem e currículo e no conjunto de disciplinas de metodologia do ensino e diretrizes curriculares para o ensino de ciências, metodologia do ensino e diretrizes curriculares para o ensino de biologia, do universo à vida (1);

Edital nº 12/2022: área educação, subárea de conhecimento fundamentos de educação e planejamento e avaliação e no conjunto de disciplinas de avaliação escolar: processos e indicadores, metodologia científica e redação em educação, organização e gestão do trabalho pedagógico, políticas educacionais, tópicos contemporâneos da educação (1);

Edital nº 13/2022: área educação, subárea de conhecimento ensino-aprendizagem e currículo e na disciplina de tecnologias (1);

Edital nº 14/2022: área Educação, subárea de conhecimento ensino-aprendizagem; métodos e técnicas de ensino e avaliação de aprendizagem e no conjunto de disciplinas de estágio supervisionado I – escola, estágio supervisionado II – ciências, estágio Supervisionado IV – biologia, pensamento e ação do professor (1);

Edital nº 15/2022: área filosofia, subárea de conhecimento filosofia da ciência e no conjunto de disciplinas de biologia – história, filosofia e ensino, filosofia e metodologia da ciência, relações humanas e trabalho em equipe multiprofissional (1);

Edital nº 16/2022: área educação, subárea de conhecimento ensino-aprendizagem, currículo e planejamento e avaliação educacional e no conjunto de disciplinas de avaliação escolar: processos e indicadores, didática I, didática II, fundamentos de comunicação e didática, subsídios de comunicação – leitura e escrita de textos acadêmicos (1).

Para concorrer a oportunidade ofertada, é necessário que o candidato possua titulação mínima de mestrado, conforme a respectiva área do cargo pleiteado. Ao ser contratado, o professor deve exercer funções em jornadas de 12 horas semanais, referente a remuneração mensal no valor de R$ 1.331,82.

Procedimentos para participação

Os interessados em participar de um dos Concursos, poderão ser realizadas de forma eletrônica, no período de 10 a 28 de janeiro de 2022, por meio do site da Unesp. Vale ressaltar que o pagamento da taxa no valor de R$ 118,00, deve ser efetuado por meio de depósito bancário.

Como forma de seleção, os candidatos serão avaliados mediante aplicação das etapas de prova escrita, prova didática e análise do Curriculum a Lattes, conforme o cargo escolhido e com base nos critérios de pontuação especificados no documento de seleção.

Vigência

De acordo com os editais de abertura, o contrato será firmado por até dez meses. No entanto, os Certames terão validade contada a partir da data de publicação no Diário Oficial do Estado (DOE) da homologação até o final do ano letivo.

Jornalista: Bruna Evelyn Pereira/PCI Concursos

