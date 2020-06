Unesp desenvolve espaço virtual para consulta de estudos sobre COVID-19

A Pró-Reitoria de Pesquisa da Universidade Estadual Paulista (Unesp) criou um espaço virtual para dar maior transparência às pesquisas relacionadas à COVID-19 (doença causada pelo novo coronavírus) em desenvolvimento na instituição de ensino. Denominado “Portal Pesquisa COVID-19”, o espaço reúne 21 áreas em que existem grupos de cientistas em atuação.

Ao todo, são cerca de 80 estudos em todas as áreas do conhecimento, sendo que a metade já fez solicitação de recursos a agências de fomento, como a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (Fapesp).

As pesquisas presentes no portal estão divididas em áreas como “Desenvolvimento de Novas Tecnologias”, “Desenvolvimento de Novos Tratamentos”, “Diagnóstico”, “Estudos Epidemiológicos”, “Estudos Moleculares”, “Estudos Farmacológicos”, “Pesquisas Clínicas” e “Interação Hospedeiro-Patógeno”, entre outras.

O Comitê Científico Unesp COVID-19 foi constituído em 27 de março de 2020 e agrupa os trabalhos de professores e pesquisadores que passaram a estudar a doença em meio à pandemia. Os conteúdos disponibilizados no portal obedecem a preceitos estabelecidos pela ética em pesquisa e estão protegidos por direitos autorais. O número de pesquisas e o status em que se encontram serão atualizados de forma periódica.

Para enviar e atualizar dados de projeto é necessário fazer cadastro em formulário online. O conteúdo pode ser acessado pela internet.