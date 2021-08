Unesp de Botucatu realiza abre Concurso Público para enfermeiro com salário de R$ 5,5 mil

Certame busca preencher uma vaga no cargo de enfermeiro, na condição de técnico-administrativo substituto, com salário mensal ofertado no valor de R$ 5,5 mil

Por meio do Diário Oficial do Poder Executivo, a Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” (Unesp) torna pública a realização do novo Concurso Público que visa à contratação de enfermeiro, na condição de técnico-administrativo substituto, para atuação no campus de Botucatu.

Este certame, segundo o edital de abertura, busca preencher uma vaga na Faculdade de Medicina, enquanto perdurar o afastamento do servidor a ser substituído, não excedendo o prazo de dois anos, ao profissional com diploma de graduação de nível superior em enfermagem, devidamente registrado e reconhecido pelo MEC e com registro atualizado e vigente no Conselho Regional de Enfermagem – Coren.

Quando admitido, o técnico-administrativo deverá desempenhar atividades no em jornada de trabalho semanal de 40 horas, sob regime jurídico da CLT, com salário mensal no valor de R$ 5.540,48, referente ao padrão 39-A.

Dentre as atribuições relacionadas ao emprego, são listadas: planejar, organizar e executar atividades de enfermagem para prestar assistência ao paciente em clínicas, hospitais, ambulatórios, postos de saúde e em domicílio, dentre outros; prever e realizar ações, de acordo com os programas instituídos pela Unesp; coordenar e auditar serviços de enfermagem; implementar ações para a promoção da saúde junto à comunidade; prestar assessoria, orientação e supervisão a outros profissionais sobre assuntos de sua especialização; planejar, desenvolver e acompanhar treinamentos, palestras e eventos; emitir laudos e/ou pareceres técnicos, bem como desempenhar outras atividades correlatas e afins.

Para concorrer, os interessados devem efetuar as inscrições no período de 24 de agosto de 2021 a 1º de setembro desse mesmo ano, exclusivamente via internet, no site da Unesp, mediante ao pagamento da taxa de participação no valor de R$ 73,00. O candidato que tiver interesse na redução da taxa poderá solicitar o referido direito nos dias 24 e 25 de agosto de 2021.

Quanto à classificação, os participantes inscritos serão avaliados por meio de duas etapas compostas por prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, caracterizada por 50 questões nos conteúdos de língua portuguesa, matemática e conhecimentos específicos, com três horas de duração; e prova de títulos, de caráter classificatório, que consiste na análise do currículo documentado das atividades de formação e experiência profissional relacionadas com as áreas de atuação.

Vale ressaltar ainda que o prazo de validade deste Concurso Público será de um ano, contado da data da homologação e poderá ser prorrogado por igual período, a critério da Administração.

