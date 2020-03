Unesp Botucatu debate relação ‘Mídia, Ciência e Sociedade’

Evento, no dia 15 de abril, contará com presença de Natália Pasternak e Marcelo Yamashita

Em tempos de “fake news”, uma informação precisa e de qualidade é algo precioso. E na Ciência, o desafio de levar ao grande público conteúdos relevantes e que instiguem a curiosidade é ainda maior. Neste contexto, o Instituto de Biociências da Unesp Botucatu promoverá no próximo dia 15 de abril, no Espaço IB Eventos, o evento “Mídia, Ciência e Sociedade”.

A programação do encontro inclui, a partir das 14 horas, um painel sobre “A importância da Divulgação Científica e Comunicação”, com a participação de Natália Pasternak, do Instituto Questão de Ciência; Prof. Marcelo Yamashita, diretor do Instituto de Física Teórica (IFT) da Unesp; e Prof. Cesar Martins, diretor do Instituto de Biociências da Unesp Botucatu (IBB).

Na sequência, às 15h30, está prevista a inauguração do Espaço IB de Produção Audiovisual. A proposta é que este novo estúdio, que possui equipamentos para gravação audiovisual, seja utilizado por alunos e professores na produção e propagação de conteúdos de divulgação científica junto à comunidade e material didático para ensino.

O “Mídia, Ciência e Sociedade” é um evento gratuito e aberto a todos os interessados pelo assunto.

As inscrições podem ser feitas através de um link na plataforma Sympla, que também pode ser acessado pelo site do Instituto de Biociências: www.ibb.unesp.br

Fonte: 4 toques comunicação