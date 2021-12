Unesp anuncia edital de Concurso Público em Botucatu

Foto: Acontece Botucatu

No estado de São Paulo, a Universidade Estadual Paulista (Unesp) divulgou um novo edital de Concurso Público destinado a contratação de um professor substituto, para atuar no Campus de Botucatu.

Conforme o edital, a vaga é ofertada ao docente da área de saúde pública, saúde coletiva, medicina preventiva e social, medicina de família e comunidade, médico geral, na condição de técnico-administrativo substituto.

Como requisitos de participação, é necessário que os candidatos possuam graduação completa em nível superior, com titulação mínima de doutor. Quando contratado, o profissional será beneficiado com um salário no valor de R$ 6.108,38, referente a jornada de trabalho semanal de 40 horas para o exercício de suas funções.

Procedimentos para participar

Os interessados podem se inscrever no período de 3 a 7 de janeiro de 2022, exclusivamente via internet, no site da Universidade, mediante o pagamento de R$ 73,00 de taxa de participação.

Como forma de seleção, os candidatos inscritos serão avaliados em duas etapas, sendo a primeira delas composta por prova objetiva, prevista para ser aplicada no dia 18 de janeiro de 2022, na Central de Aulas da Faculdade de Medicina do Campus de Botucatu. A segunda etapa consiste em análise de títulos.

Vale ressaltar que a prova é composta por 50 questões de múltipla escolha, distribuídas entre os conteúdos de língua portuguesa matemática e conhecimentos específicos.

Prazo de vigência

De acordo com a publicação do certame, o prazo de validade deste Concurso Público será de um ano, contado da data da sua homologação, podendo ser prorrogado por igual período, a critério da Administração.

