Unesp anuncia 14 Concursos Públicos para professores em Botucatu

A Universidade Estadual Paulista (Unesp) divulgou 14 novos Concursos Públicos de nível superior para unidade Botucatu.

O intuito é contratação de 14 Professores Substitutos, destinadas à Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia (1) e para a Faculdade de Medicina (13).

Confira as oportunidades por disciplinas listadas em cada edital destes certames, válidos até o final do ano letivo:

Edital nº 85/2019 – Higiene Zootécnica, Zoonoses (1);

Edital nº 217/ 2019 – Anestesiologia Clínica, Reanimação e Assistência Ventilatória (1);

Edital nº 218/2019 – Anestesiologia Clínica, Reanimação e Assistência Ventilatória (1);

Edital nº 220/2019 – Radiodiagnóstico e Semiologia Radiológica (1);

Edital nº 221/2019 – Enfermagem Em Saúde Coletiva, Enfermagem Materno-infantil Na Comunidade (1);

Edital nº 222/2019 – Enfermagem Psiquiátrica, Saúde do Adulto Clínico e Cirúrgico (1);

Edital nº 223/2019 – Fundamentos de Enfermagem, Enfermagem Ginecológica, Obstétrica e Neonatal (1);

Edital nº 224/2019 – Enfermagem em Doenças Transmissíveis, Saúde do Adulto Clínico e Cirúrgico, Enfermagem Ginecológica, Obstétrica e Neonatal (1);

Edital nº 225/2019 – Enfermagem em Doenças Transmissíveis, Saúde do Adulto Clínico e Cirúrgico, Enfermagem Ginecológica, Obstétrica e Neonatal (1);

Edital nº 231/2019 – Clínica Cirúrgica III – Gastroenterologia Cirúrgica e Introdução à Medicina de Urgência (1);

Edital nº 232/2019 – Cirurgia Cardiovascular (1);

Edital nº 233/2019 – Clínica Cirúrgica I – Cirurgia Vascular e Cirurgia Cardiovascular (1);

Edital nº 234/2019 – Cirurgia Plástica (1);

Edital nº 235/2019 – Ortopedia, Traumatologia e Cirurgia da mão (1).

Os docentes contratados devem atuar em jornadas de 12h semanais nos Departamentos de Cirurgia e Anestesiologia Veterinária, Higiene Veterinária e Saúde Pública, Anestesiologia, Doenças Tropicais e Diagnóstico por Imagem, Enfermagem e Cirurgia e Ortopedia, com salários que partem de R$ 880,94 e podem chegar até R$ 1.822,73.

Para participar, os interessados precisam se inscrever no período de 8 a 28 de janeiro de 2020, exclusivamente pela internet, no endereço www.unesp.br, sendo que no último dia, as inscrições devem ficar disponíveis até às 16h. O valor da inscrição é de R$ 98,00.

Aqueles que tiverem as candidaturas aceitas serão submetidos à aplicação das Provas Escritas Didática e Análise de Curriculum. Caso queira mais informações, acesse os editais de abertura que estão disponíveis em nosso site.

Fonte: PCI Concursos