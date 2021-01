Unesp abrirá 195 vagas a participantes de olimpíadas científicas

A Universidade Estadual Paulista (Unesp) inscreverá a partir de 18 de janeiro para o processo seletivo “Olimpíadas Científicas Unesp 2021”, com 195 vagas adicionais em cursos de graduação destinadas a participantes e medalhistas de olimpíadas do conhecimento.

Os interessados não precisam estar inscritos no Vestibular Unesp 2021 e deverão se cadastrar, de forma gratuita, pelo site da Fundação Vunesp. O prazo para inscrições e envio do upload dos documentos comprobatórios da premiação vai de 18 de janeiro a 19 de fevereiro.

Ao todo, as 195 “vagas olímpicas” estão distribuídas por 30 carreiras diferentes, sendo 36 vagas na área de Biológicas, 131 em Exatas e 28 em Humanidades, com oportunidades para os seguintes cursos: Administração; Ciência da Computação; Ciências Biológicas, Engenharias Aeronáutica, Agronômica, Ambiental, Cartográfica e de Agrimensura, Civil, de Alimentos, de Bioprocessos e Biotecnologia, de Biossistemas, de Controle e Automação, de Energia, de Pesca, Elétrica, Eletrônica e de Telecomunicações, Florestal e Mecânica; Estatística; Farmácia; Física; História; Letras; Matemática; Meteorologia; Pedagogia; Química; Relações Públicas; Turismo e Zootecnia.

O processo seletivo considera 43 olimpíadas de conhecimento, com opções para eventos regionais, nacionais, iberoamericanos e internacionais. A lista completa pode ser vista na resolução disponível para consulta nas páginas da Unesp e da Vunesp.

Para obter informações sobre todos os cursos da Universidade, acesse o Guia de Profissões da Unesp em www.unesp.br/guiadeprofissoes.

Para tirar dúvidas sobre o processo seletivo que será aberto para participantes e medalhistas de olimpíadas científicas, o interessado pode fazer contato pelo link “Fale Conosco” do site da Vunesp: https://www.vunesp.com.br/faleconosco. Ou então acessar os sites vestibular.unesp.br e www.vunesp.com.br.

Sobre a Unesp

A Unesp é uma universidade pública e gratuita que está entre as maiores e melhores do país e da América Latina, segundo os principais rankings nacionais e internacionais.

Presente em 24 cidades do Estado de São Paulo, com 34 unidades universitárias, desenvolve atividades de ensino, pesquisa e extensão em todas as áreas do conhecimento.

Criada em 1976, a Universidade tem aproximadamente 54 mil estudantes, entre alunos de graduação e pós-graduação (stricto sensu). A Unesp possui cerca de 1.900 laboratórios e 34 bibliotecas, além de cinco fazendas de ensino e pesquisa e três hospitais veterinários.

Fonte: Unesp