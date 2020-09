Unesp abre período para pedidos de isenção e redução da taxa do vestibular 2021

A Unesp recebe a partir de terça-feira (8) os pedidos de isenção e de redução de 50% da taxa do vestibular 2021. Para esse ano, o valor da inscrição para prestar a prova é de R$ 170.

Para pedir isenção, os candidatos devem preencher um formulário até 27 de setembro, disponível no site da Vunesp.

Os pedidos de isenção podem ser feitos de duas formas. Podem pedir isenção vestibulandos cadastrados no Cadastro Único, aqueles que têm renda familiar mensal per capita de até meio salário mínimo ou que possuam renda familiar mensal de até três salários mínimos.

Estes estudantes preencherão o Número de Identificação Social (NIS) no requerimento de isenção.

Também têm direito a pedir isenção os candidatos que concluíram ou concluirão este ano o ensino médio com todo o currículo cumprido em escola pública, na Educação de Jovens e Adultos (EJA) ou com bolsa de estudo integral, se o curso for de instituição particular.

Estes vestibulandos precisam ainda ter renda familiar bruta mensal igual ou inferior a um salário mínimo e meio por pessoa, além de residir no Estado de São Paulo ou estar vinculado a uma instituição de ensino localizada em território paulista.

O pedido de redução de 50% do valor da taxa destina-se a candidatos matriculados no ensino médio ou em curso pré-vestibular e que recebam remuneração mensal inferior a dois salários mínimos ou estejam desempregados.

O resultado da solicitação de isenção e redução da taxa será divulgado em 2 de novembro, no site da Vunesp. Os candidatos com pedidos aceitos serão inscritos automaticamente.

A Unesp oferece ainda redução de 75% aos cerca de 400 mil alunos matriculados no último ano do ensino médio da rede pública estadual paulista.

O período para cadastramento destes candidatos é o mesmo da inscrição dos pagantes de taxa integral, de 1º de outubro a 27 de novembro.

O vestibular da Unesp oferece 7.630 vagas em 23 cidades do estado de SP.

