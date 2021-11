Unesp abre novos concursos para servidor técnico-administrativo

Inscrições de 11 editais começam no dia 24; veja as datas dos concursos públicos abertos

A Unesp abriu uma segunda leva de concursos públicos para preenchimento de 14 vagas de servidores técnico-administrativos, em 11 editais diferentes. As inscrições começam em 24 de novembro, próxima quarta-feira, data em que se encerram as inscrições para os primeiros 24 editais lançados, com 30 vagas disponíveis.

No total, incluindo os dois blocos de concursos públicos lançados até aqui, a Universidade já abriu 44 vagas, todas referentes às contratações de servidores técnico-administrativos permitidas durante a vigência da Lei Complementar nº 173/2020, que restringiu a abertura de concursos.

Apesar da legislação em vigor, as vagas estão sendo abertas para reposição daqueles que deixaram o quadro de funcionários da Unesp por motivos de exoneração, rescisão contratual e falecimento.

O prazo para as inscrições nos concursos públicos relacionados às 14 vagas que serão abertas na semana que vem vai até 6 de janeiro de 2022. Confira as datas e os detalhes de todos os processos na página da Coordenadoria de Gestão de Pessoas (CGP) da Unesp: https://www2.unesp.br/portal#!/crh/concursos-publicos-com-inscricoes-abertas/.

Todos os concursos para contratação de servidores técnico-administrativos estão disponíveis no site da Fundação Vunesp, local em que devem ser efetuadas as inscrições.

