Unesp abre inscrições para ingresso pelas notas do Enem

A Unesp (Universidade Estadual Paulista) publicou o manual do candidato para o preenchimento das vagas remanescentes do vestibular 2022 por candidatos do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) 2020 ou 2021. O período para os candidatos declararem interesse e participarem das chamadas seguintes para matrícula vai desta quinta-feira (17) à próxima segunda-feira (21), com cadastramento gratuito pelo site da Vunesp.

A relação de cursos com possibilidade de vagas remanescentes será divulgada nesta quinta-feira, data da abertura do prazo de inscrições. Os candidatos inscritos na seleção pelas notas do Enem poderão ser incluídos na primeira chamada dessa modalidade de ingresso, marcada para o dia 23 de fevereiro.

Também nesta quinta-feira será publicada a sexta chamada do vestibular Unesp. Os candidatos poderão fazer a consulta nos sites da Unesp. A matrícula será realizada entre esta quinta (17) e a sexta-feira (18), de forma virtual.

Está previsto ainda o ingresso pelo processo seletivo Olimpíadas Científicas Unesp 2022. As inscrições para a seleção das 218 vagas adicionais para participantes ou medalhistas em Olimpíadas Científicas estão abertas e poderão ser feitas até 27 de fevereiro, pelo site da Vunesp.

O calendário completo de matrículas na Unesp, considerando vestibular, ingresso pelas notas do Enem e processo seletivo Olimpíadas Científicas Unesp, prevê chamadas para matrículas até 4 de março para o vestibular 2022 e matrículas até 22 de março para as vagas olímpicas, além das matrículas da relação adicional feitas posteriormente.

Os cursos da Unesp são oferecidos nas seguintes cidades: Araçatuba (140 vagas), Araraquara (855), Assis (405), Bauru (1.085), Botucatu (600), Dracena (80), Franca (410), Guaratinguetá (310), Ilha Solteira (470), Itapeva (80), Jaboticabal (280), Marília (475), Ourinhos (90), Presidente Prudente (640), Registro (80), Rio Claro (485), Rosana (80), São João da Boa Vista (80), São José do Rio Preto (460), São José dos Campos (120), São Paulo (185), São Vicente (80), Sorocaba (80) e Tupã (120).

