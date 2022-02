Unesp abre inscrições para concurso com vaga para advogado e assistente administrativo em Botucatu

Saiu um novo edital de concurso na Universidade Estadual Paulista (Unesp). São 17 novas vagas abertas em vários cargos de nível superior na carreira administrativa da Universidade.

Os aprovados serão lotados nos campi de Araraquara, Bauru, Botucatu e São Paulo.

Os candidatos poderão se inscrever das 10h do dia 18 de fevereiro até as 23h59min do dia 21 de março de 2022, pela internet, por meio do endereço eletrônico www.vunesp.com.br. Será cobrada taxa de inscrição no valor de R$ 80,00.

A oferta é a seguinte:

8 vagas para advogado (3 na capital, 2 em Araraquara, 2 em Bauru e 1 em Botucatu)

2 vagas para arquiteto (Bauru)

3 vagas para assistente técnico administrativo I (1 em Botucatu e 2 na capital)

4 vagas em Bauru para as engenharias civil (2 vagas), elétrica (1) e mecânica (1).

A Unesp oferece como benefícios vale-alimentação, vale-transporte, plano de saúde e plano odontológico. O salário para todos os empregos é de R$ 5.706,66. Os advogados recebem ainda honorários advocatícios de R$ 4.279,99.

