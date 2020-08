Umidade relativa do ar atinge níveis baixíssimos em Botucatu

Tempo muito seco em Botucatu (Arquivo Acontece)

Massa de ar seco mantém o Tempo estável no estado de São Paulo e sem previsão de chuva. Temperaturas em ligeira elevação, durante o período da tarde.

Em Botucatu, segundo o Climatempo, a umidade relativa do ar poderá atingir níveis baixíssimos, chegando a 27%, ou seja, situação de alerta.

No inverno, é comum a umidade relativa do ar cair até abaixo dos 30%. Algo preocupante, quando se sabe que o ideal, de acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), é que ela varie entre 50% e 80%.

A temperatura máxima será de 25 graus, com mínima de 11 graus na próxima madrugada. Não há previsão de chuva.

Veja abaixo animação e números do Climatempo