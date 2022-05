Ubatuba vai cobrar taxa ambiental de turistas a partir de junho

Prefeitura prevê cobrar valores de R$ 3,50 a R$ 92 de veículos motorizados que entrarem no município

Foto: Prefeitura de Ubatuba

A Prefeitura de Ubatuba informou que, a partir de junho, passará a cobrar uma taxa dos turistas que visitam a cidade para financiar a preservação ambiental.

De acordo com a Secretaria Municipal do Meio Ambiente, a “Taxa de Preservação Ambiental” (TPA) será cobrada “de veículos motorizados que ingressarem no município e em razão de sua permanência, mediante sistema de arrecadação e cobrança remota”.

Os valores que serão cobrados podem variar de R$ 3,50 até R$ 92. O início dos testes de cobrança acontecerá em junho, de acordo com o secretário-adjunto de Meio Ambiente, Guilherme Adolpho.

“O objetivo é arrecadar para investir na mitigação e compensação dos impactos socioambientais gerados pelo grande fluxo de pessoas que visitam Ubatuba”, disse a prefeitura.

Taxa ambiental de turistas em Ubatuba:

Motocicletas: R$ 3,50

Veículos de pequeno porte: R$ 13

Veículos utilitários (caminhonetes e kombis): R$ 19,50

Veículos de excursão (vans): R$ 39 + taxa da Comtur (Companhia Municipal de Turismo de Ubatuba)

Micro-ônibus e caminhões: R$ 59 + taxa da Comtur

Ônibus: R$ 92 + taxa da Comtur

A Prefeitura destaca que uma série de veículos poderão ser isentos da taxa, como no caso daqueles que estão de passagem rápida pela cidade, com período inferior a quatro horas. As informações e o formulário para solicitação de isenção de taxa devem ser feitos neste site.

Veículos isentos da taxa ambiental:

Ambulâncias, veículos oficiais, carros fortes e carros fúnebres devidamente cadastrados no município;

Veículos prestadores de serviços ou que realizem abastecimento para o comércio local, devidamente cadastrados no município;

Veículos de empresas concessionárias de serviços de eletricidade, telefonia fixa e móvel, saneamento básico e transporte público coletivo, previamente cadastrados no município;

Veículos de pequeno porte de pessoas que comprovadamente trabalhem, exerçam profissão ou prestem serviço de maneira não eventual no município, desde que previamente cadastrados;

Veículos de propriedade daqueles que comprovem residência no município de Ubatuba, previamente cadastrados no município;

Veículos em nome de proprietários de imóveis ou de cônjuges, filhos e pais de proprietários, sendo permitido o cadastro de no máximo dois veículos para cada imóvel;

Veículos de transporte coletivo que transportem trabalhadores de outros municípios, e cargas para abastecimento do comércio e prestadores de serviços do município, previamente cadastrados mediante apresentação do contrato de prestação de serviços e/ou nota fiscal de venda;

Veículos com licenciamento nos municípios de Ilhabela, São Sebastião, Caraguatatuba, Paraty, Cunha, São Luiz do Paraitinga e Natividade da Serra;

Veículos que adentram ao município com o objetivo de passagem rápida, com período inferior a 04 (quatro) horas.

Outros veículos que a Comissão Permanente de Discussão e Deliberação da TPA eventualmente deliberar como possíveis de inclusão.

