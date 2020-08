TV Câmara Botucatu terá nova sintonia a partir do dia 29

A crescente expansão dos canais legislativos e o avanço da tecnologia modificou os números em exibição das emissoras que compõe a Rede Legislativa de Televisão. Por isso, 43 cidades do Brasil terão, a partir de 29 de agosto, novos números de sintonia, que devem ser alterados na lista de canais. A mudança foi determinada pelo Ministério das Comunicações, que colocará o canal legislativo mais acessível aos telespectadores, onde se concentram outras emissoras de TV.

Em Botucatu, as emissoras legislativas, que antes se encontravam na frequência 61, passarão para a frequência 31, ficando assim: TV Câmara dos Deputados 31, TV Alesp 31.2, TV Câmara Botucatu 31.3 e TV Senado 31.4. A sintonia será feita automaticamente pelo aparelho de TV, sem que seja necessário qualquer procedimento. Caso a TV não sintonize os canais do Legislativo, basta executar a função de “busca ou sintonia de canais” do aparelho para regularizar a transmissão do canal legislativo.

A Rede Legislativa de TV, além de alterar a numeração dos canais no ar, continua sua expansão pelo Brasil e já tem sinal aberto de televisão em 59 cidades, com alcance de 250 municípios. Fazem parte da Rede, atualmente, 65 emissoras legislativas. Estão em implantação outros 112 canais.

“O fortalecimento do Poder Legislativo é feito também na expansão dos canais legislativos. Tudo para que o cidadão acompanhe o dia a dia do trabalho dos parlamentares na Câmara, no Senado, na Assembleia Legislativa e Câmara Municipal”, argumenta o presidente da Associação Brasileira de Televisões e Rádios Legislativas (Astral), Marcelo Malacrida.

Fonte: Tv Câmara