Turismo prorroga inscrições para o programa “Sua casa ilumina nosso Natal”

A Secretaria Adjunta de Turismo vai receber até a próxima sexta-feira, 20, as fotos do concurso “Sua casa ilumina nosso Natal”, que incentiva a população a enfeitar a fachada ou jardim externo de casa e enviar a foto para divulgação no Facebook da Prefeitura.

“Decidimos prorrogar as inscrições para dar chance a mais pessoas participarem. Já recebemos muitas fotos de enfeites simples e feitos com muita dedicação, e queremos continuar vendo como as pessoas estão enfeitando suas casas para o Natal”, destacou Guto Tecchio, Secretário Adjunto de Turismo.

Para participar do concurso “Sua casa ilumina nosso Natal” é simples e basta seguir algumas regras:

– Serão aceitas apenas fotos externas da casa, como fachada ou jardim;

– A foto deve ser em boa resolução e não estar tremida ou embaçada;

– Não pode ser de estabelecimentos comerciais, empresas ou demais instituições;

– Não deve ter propaganda de empresas ou produtos;

– Não deve ter pessoas ou animais;

As imagens devem ser mandadas para o e-mail botucatuluz@botucatu.sp.gov.br. Junto com a imagem, é preciso enviar o nome do fotógrafo, nome do dono da casa, endereço e telefone.

Os participantes receberão um brinde da Secretaria Adjunta de Turismo. As fotos serão publicadas nos perfis do Facebook da Prefeitura e da Terra da Aventura.