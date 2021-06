Turismo lança projeto para observação de pássaros em Botucatu, na próxima sexta, 11

Na próxima sexta-feira, 11, a Secretaria Adjunta de Turismo realiza o lançamento do programa Aviturismo/Birdwatching de Botucatu.

O objetivo deste evento, que ocorrerá às 8h30, no auditório do Centro de Inclusão, é apresentar o segmento ao trade turístico e apoia-los na composição de produtos para a venda de serviços.

Estarão presentes Daniel Cywinski, idealizador do Aviturismo em Paraty, Rio de Janeiro, Samuel Betkowski, guia de birdwatching da Wild Brazil, além da equipe do Ecoparque das Aves e de representantes da Secretária Adjunta de Turismo de Botucatu.

O evento seguirá os protocolos de prevenção à Covid-19, respeitando o distanciamento social, uso de máscaras, álcool em gel e aferição de temperatura corporal.

Os interessados devem se inscrever no link encurtador.com.br/fU568.

Birdwatching

Na definição do termo, birdwatching é o hobbie de observar pássaros em seu habitat natural, sem alterar o ambiente ou o comportamento em que vive.

O birdwatching pode ser feito a olho nu ou através de dispositivos de aumento visual. Com o tempo, o observador de pássaros passa a desenvolver percepção auditiva significativa, capaz de reconhecer espécies de aves pelo seu canto.

A atividade existe há mais de 100 anos e é uma das que mais cresce no setor de ecoturismo. No Brasil, os adeptos da prática levam vantagem sobre outros países, pelo fato do país ter a segunda maior diversidade de aves no mundo.

De acordo com o Comitê Brasileiro de Registro Ornitológico, foram 1901 espécies identificadas em terras brasileiras até janeiro de 2014.

Mais informações

Secretaria Adjunta de Turismo

Rua Benjamin Constant nº 470, Vila Jaú (Estação Ferroviária)

Telefone: (14) 3811-1490