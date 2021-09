Turismo lança Programa “Botucatu Cidade Observadora de Aves” nesta quarta-feira, 22

O aviturismo ganhará fomento para se expandir além das escolas em Botucatu

Nesta quarta-feira, 23, a Secretaria Adjunta de Turismo lança o Programa “Botucatu Cidade Observadora de Aves”. A iniciativa tem como objetivo promover um programa multidisciplinar que apontará direções de desenvolvimento econômico, social, cultural e ambiental para o Município.

A partir deste programa, o aviturismo ganhará fomento para se expandir além das escolas, e tornar-se um vetor de avanço econômico para Botucatu, posicionando a Cidade como um destino nacional importante para a observação de aves, o turismo científico e o compartilhamento de novos conhecimentos sobre a fauna e flora da região.

O evento está marcado para as 19h30, no Teatro Municipal “Camillo Fernandez Dinucci”, e terá a presença dos ornitólogos botucatuenses, que apresentarão os caminhos do Birdwatching no País e no Município. Quem estará presente também é Guto Carvalho, presidente da maior feira de aviturismo do país, a Avistar.

Mais informações:

Secretaria Adjunta de Turismo

Rua Benjamim Constant, 228-470, Vila Jaú (Estação Ferroviária)

Telefone: (14) 3811-1490