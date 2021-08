Turismo de SP dá início à qualificação de 200 destinos de natureza e aventura

A Secretaria de Turismo e Viagens de São Paulo, em parceria com o Sebrae, realizou na última quarta-feira (18) o primeiro seminário do programa de qualificação, certificação e promoção de destinos de natureza e aventura. Foi a primeira ação prática do programa SP Ecoaventura, que visa fortalecer a cultura da qualidade e segurança das empresas do segmento em mais de 200 municípios paulistas.

O evento que aconteceu na sede da Secretaria Estadual de Turismo e Viagens de São Paulo e teve transmissão simultânea pelo canal da SETUR no YouTube (https://www.youtube.com/user/secturismosp). Nesse primeiro encontro os primeiros destinos sensibilizados foram Caieiras, Guarulhos, Mairiporã, Pedra Bela e São Paulo, que inclui também a Cantareira e Parelheiros.

Na abertura do evento, o secretário de Turismo e Viagens, Vinicius Lummertz destacou a importância de investimentos em parques. “Temos três milhões de visitantes, os Estados Unidos possuem 300 milhões, e no Brasil todo temos apenas 12 milhões, os empregos quando são gerados, como por exemplo no caso do Vale do Ribeira, serão de 65 a 70% destinados para a comunidade local, porque é ela que entende a própria comunidade”.

Importante destacar que atividades como tirolesa, rapel, rafting e arvorismo, entre 150 consideradas de aventura, poderão ser certificadas por meio do programa, a partir de normas da ABNT. “O turismo de ecoaventura precisa estar ajustado às normas de segurança e qualidade. Temos de melhorar o ambiente de negócios, de modo a desenvolver, de forma sustentável, os empreendimentos do setor”, afirma Lummertz.

No acordo de parceria, o Sebrae vai realizar seminários de sensibilização com os empresários, compartilhar as normas técnicas e os processos de certificação, além de oferecer um programa de capacitação em gestão e empreendedorismo, uma consultoria para micro e pequenas empresas e auditorias para certificação em gestão da segurança do turismo de aventura.

Na oportunidade, Ivan Hussni, diretor técnico do Sebrae-SP afirmou a necessidade de unir forças para o sucesso do programa. “Precisamos nos juntar com os empreendedores, com prefeitos, com as secretarias de desenvolvimentos, com os empreendedores que dão certo, que sabem fazer, e quando juntarmos tudo, a gente monta um projeto que não será difícil de dar certo, porque vamos pelo melhor caminho, a gente mitiga risos e o Sebrae está aqui para isso, para estar ao lado de vocês”, destaca Hussni.

A Setur vai realizar ações para mobilizar o público-alvo, diagnosticar o segmento, realizar campanhas e ações promocionais, além de feiras e eventos estratégicos para geração de negócios ao segmento, como a Adventure Week, no Vale do Ribeira, prevista para outubro. A parceria com o Sebrae não prevê repasse de investimentos aos municípios turísticos, mas vai mobilizar R$ 4,7 milhões em investimentos.

O turismo de ecoaventura está entre os segmentos turísticos que mais cresce no mundo, de acordo com a Organização Mundial do Turismo. Estima-se que 10% dos turistas tenham como demanda de viagem um destino que envolva natureza e atividades relacionadas a ela, tendência que deve se tornar ainda mais acentuada no pós-pandemia.