Turismo abre inscrição para Festival de Aves e Terceira Edição da Feira Turística no dia 05

A partir da próxima segunda-feira, 05 de setembro, a Secretaria Adjunta de Turismo abrirá os editais para inscrição para dois eventos: o Festival de Aves e a Terceira Edição da Feira Turística.



O Festival das Aves ocorrerá na Praça da Pinacoteca nos dias 7, 8 e 9 de outubro das 14 às 19 horas e a Terceira Edição da Feira Turística será na Praça Rubião Júnior nos dias 8 e 9 de outubro das 9 às 21 horas. Os formulários são destinados a expositores que desejem compor os dois eventos.



Para o Festival das Aves deverão se inscrever apenas aqueles que possuam produtos artesanais que se encaixem nesta temática. Os interessados devem se dispor a comparecer nos três dias do evento. As vagas serão limitadas e os inscritos deverão enviar imagens do produto, pois estas contarão como critério de seleção, caso o número de inscritos sobreponha o número de vagas.



Já para a Feira Turística ocorrerão em dois dias com horários estendidos, pois a mesma ocorrerá concomitantemente com a Virada Cultural, organizada pela Secretaria de Cultura. Poderão se inscrever os serviços de Artesanato e Gastronomia que se dispuserem a comparecer nos dois dias do evento. As vagas são limitadas e serão preenchidas por ordem de inscrição.



As inscrições ocorrerão via formulário on-line, que estará disponível no site da Prefeitura entre os dias 5 e 15 de setembro.





Serviços:

Secretaria Adjunta de Turismo

Rua Benjamim Constant, 228-470, Vila Jaú (Estação Ferroviária)

Telefone: 3811-1490

