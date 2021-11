Troféu Revista QG reuniu empresas e profissionais de destaque em Botucatu

Evento, que acontece desde 2004, já é uma tradição na cidade

Uma noite de festa e muita celebração. Foi assim que, no último dia 5 de novembro, aconteceu a entrega de mais um tradicional Troféu QG, promovido pela Revista QG de Botucatu. A premiação, que chegou em sua 18ª edição, foi realizada no Espaço Andriolli e contou com a presença de empresários e autoridades da cidade. Segundo a organizadora e proprietária da revista, Elaine Rodrigues Girardi, o evento foi pensado e preparado com atenção em cada detalhe. “Todo o evento foi preparado com muito carinho, cuidado e amor”, declara.

Após um hiato, em decorrência da pandemia, o reencontro foi marcado por muito entusiasmo e comemoração.

A Orquestra Sinfônica de Botucatu marcou presença fazendo a abertura da noite. A festa teve ainda um excelente jantar e o momento das homenagens. Quem deu o tom do encerramento foi a banda Tiamate com um repertório recheado de música animada.

A próxima edição da Revista QG terá como tema central “Inspiração Feminina”. A publicação, cuja produção editorial está sob responsabilidade da equipe de jornalistas da agência Vias Digitais Comunicação e Marketing, está com a produção em andamento e deve ser lançada em janeiro de 2022. Elaine já adianta também: a próxima edição do prêmio já está sendo pensada. “A Marca do Reconhecimento estará de volta em 2022. Será mais um evento memorável”, finaliza.

TROFÉU REVISTA QG 2021 – A MARCA DO RECONHECIMENTO – CONFIRA OS HOMENAGEADOS

Prefeito Mário Pardini

Dr. André Spadaro – Secretário as Saúde

Lourenço Talamonte – Delegado Seccional

Patrícia Dias – Diretora Ciesp Botucatu

Lelo Pagani – Vereador

AJ Veículos e Peças

Anjos de Branco Home Care

Danilo Construções

Proeste Prodive Botucatu

Reinaldo Henrique Engenharia

Sevea Esquadrias e Vidros

Seven Motors

Versolo

Aço e Arte Serralheria

Acontece Botucatu

Any Modas

Árheas Arquitetura Sustentável

Auê Mídia

Barbearia João Meleiro

Botica Oficinal

Cachaça Malake

Clínica Apoema

Clinica Lotus

Clínica Reumanizzare

Colégio ADV

Connect 10

Cup Cake Language Center

Dani Trindade Estética

Desguarda Roupa

DJ Company

Ednilson Paganini – Ideal Imóveis

Estilo Moleque

Flech Modas

Fritos e Assados

Lojas Roth

Lucas Machado

Mister Soler

Osmar do Nascimento

Ótica Santa Luzia

Patrícia Mellilo Arquitetura

PEVCast

Primar Plaza Hotel

Rádio Criativa

Remax Invest

Restaurante Oriental

Rita Lar Decoração

RPC Tecnologia

São Jorge Materias Construção

Select Mármores

TWA Comunicação Visual

Vias Digitais

VS Beleza e Saúde

WM Soluções em Engenharia

