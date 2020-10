Três cursos da Unesp de Botucatu obtêm conceito máximo no Enade

Quarenta e quatro cursos de graduação da Unesp obtiveram os conceitos mais altos no Enade (Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes) de 2019. Ao todo, do conjunto de cursos avaliados nesta edição, 88% dos cursos da Unesp obtiveram conceitos 4 ou 5, os mais altos do Enade. O exame do Ministério da Educação avalia os cursos superiores oferecidos no país.

O ciclo avaliativo do Enade é trienal. De 2016 a 2019, o número de cursos superiores avaliados com conceitos 4 ou 5 no exame subiu de 66% para 88%. Desde 2017, considerando todos os cursos avaliados, o número de cursos da Unesp com conceitos 4 ou 5 no exame subiu de 45% para 71%, em relação ao período anterior.

O Enade de 2019 avaliou os cursos de bacharelado em engenharia, arquitetura e urbanismo, ciências agrárias, ciências da saúde e áreas afins. A Unesp teve 50 cursos avaliados: 28% (14 cursos) ficaram com conceito 5; 60% (30 cursos) obtiveram conceito 4; 10% (5 cursos) foram avaliados com conceito 3; e apenas um curso (2%) registrou conceito 2. Nenhum curso da Unesp foi classificado com conceito 1 no exame de 2019. O conceito Enade é apresentado de 1 a 5, sendo que 1 é o conceito mais baixo e 5, o melhor resultado possível.

Destaques

Quatro cursos da Unesp subiram de 4 para 5 no conceito Enade em relação à avaliação anterior: Medicina (câmpus de Botucatu), Nutrição (câmpus de Botucatu), Educação Física (câmpus de Bauru) e Engenharia Civil (câmpus de Ilha Solteira). Os outros cursos da Unesp com conceito 5 no Enade 2019 foram os três cursos de Medicina Veterinária (câmpus de Araçatuba, Botucatu e Jaboticabal), os dois cursos de Arquitetura e Urbanismo (câmpus de Bauru e Presidente Prudente), o curso de Engenharia Civil oferecido no câmpus de Bauru, o curso de Engenharia Química oferecido no câmpus de Araraquara e os cursos de Engenharia de Produção oferecidos nos câmpus de Bauru, Guaratinguetá e Itapeva.

Nesse universo de cursos com conceito 5 no Enade 2019, um destaque da Unesp foi o curso de Medicina Veterinária oferecido na Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia (FMVZ) do câmpus de Botucatu, que ficou na primeira posição nacional, entre os 215 cursos avaliados nessa área específica.

Participaram do Enade no ano passado 389.843 estudantes. Dentre as 1.225 instituições participantes, 85% (1.039) são privadas, enquanto 15% (186) são públicas. Já entre os 8.368 cursos avaliados, 76% (6.360) são oferecidos em estabelecimentos de ensino privado e 24% (2.008) são ofertados pela rede pública. Os resultados foram divulgados pelo Ministério da Educação (MEC) nesta terça-feira (20).

O Enade é um dos processos avaliativos previstos no Sinaes (Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior) e faz a aferição do desempenho dos estudantes em relação a conhecimentos, competências e habilidades desenvolvidas ao longo do curso. Confira os dados completos do Enade do ano passado no site do Inep, autarquia do MEC que cuida do exame.

A Pró-Reitoria de Graduação da Unesp passou a fazer em 2017 a divulgação da importância da participação responsável no Enade, em reuniões com coordenadores dos cursos e representantes dos alunos, dialogando com centros acadêmicos e diretórios acadêmicos. Além disso, também integrou o trabalho do pesquisador institucional à pró-reitoria, o que trouxe maior qualidade no preenchimento dos dados avaliados no exame. Esse trabalho passou a ser feito em conjunto com auxiliares institucionais e em colaboração com diretores técnicos acadêmicos e supervisores técnicos de apoio acadêmico e seções técnicas de graduação, além da Câmara Central de Graduação.

Veja abaixo os resultados dos cursos da Unesp no Enade 2019: