Transunião reforça sua frota com 34 unidades do Apache Caio

A Transunião Transportes S/A – D7 adquiriu recentemente 34 novos ônibus no modelo Apache Vip, produzido pela Caio Induscar, para operar na zona leste da capital paulista.

Os ônibus irão somar a frota da empresa, que já possui um número relevante de veículos da marca Caio e busca constantemente atender às necessidades e expectativas de seus passageiros, visando a satisfação de todos e oferecendo produtos de qualidade no mercado de transportes.

Todas as unidades adquiridas são totalmente acessíveis, com elevadores e poltronas destinadas a pessoas com deficiência (PcD), mobilidade reduzida e idosos.

Elas possuem recursos tecnológicos como o sistema multiplex, o qual proporciona ao condutor o controle total das funções do ônibus e auxilia na identificação de falhas operacionais e elétricas do veículo; tomadas USB para recarga de dispositivos móveis; iluminação em LED; itinerários eletrônicos; preparação para o sistema Wi-fi, catraca eletromecânica e validador eletrônico.

As unidades são equipadas também, com itens que proporcionam mais comodidade e conforto a todos, como ar-condicionado, poltronas injetadas totalmente estofadas para os passageiros, assento hidráulico com encosto de cabeça e deslocamento lateral para o motorista.

