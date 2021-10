O Departamento de Engenharia de Tráfego da Prefeitura de Botucatu (Semutran) orienta os motoristas da Cidade a evitarem a região da Rua João Passos e Rua Cardoso de Almeida, no Centro da Cidade.

O trecho entre os cruzamentos da João Passos com a Rua Djalma Dutra e com a Rua Coronel Fonseca está interditado nesta quinta-feira, dia 28, devido ao dano causado na cobertura do ginásio do Colégio IPE.

O local já foi sinalizado e os motoristas devem optar pela Avenida Dom Lúcio como alternativa.