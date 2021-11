Transferência de veículos fica mais fácil no aplicativo Poupatempo Digital

Simples e intuitivo, serviço tem menos etapas de digitação e mais agilidade no preenchimento e anexação dos documentos de forma online

O serviço de transferência de propriedade para veículo registrado no mesmo município ou entre cidades do estado de São Paulo, procedimento necessário quando há mudança de um proprietário para outro, pode ser realizado pelo aplicativo Poupatempo Digital ou no site do Detran.SP (www.detran.sp.gov.br). A novidade é que, agora, a opção ganhou recursos mais práticos para facilitar ainda mais o processo de forma online.

As informações disponíveis na base de dados do Detran.SP serão reutilizadas sem que haja necessidade de preencher, por exemplo, alguns campos. Caso já conste a comunicação de venda do veículo, com o CPF do comprador informado, as indicações para placa, Renavam e endereço residencial estarão automaticamente preenchidas. Inclusive, se o endereço estiver correto não é preciso enviar comprovante de residência, basta apenas confirmar e seguir adiante no processo.

Com a nova atualização, os procedimentos para a realização do serviço ficaram ainda mais fáceis para os usuários. Selecionar o tipo de documento do veículo (CRV ou ATPV-e), por exemplo, contará com foto ilustrativa indicando o local correto para consultar a sequência de números. Também haverá uma lista de documentos dinâmica, permitindo que os itens sejam inseridos, substituídos ou excluídos durante a solicitação.

Ao finalizar o processo, o condutor será direcionado para o campo de acompanhamento do serviço de transferência, onde será possível visualizar o histórico de análise dos documentos e o status do pedido.

“Seguimos em aprimoramento contínuo na oferta dos serviços eletrônicos pelo Poupatempo. De janeiro a outubro deste ano, o programa contabilizou mais de 35 milhões de atendimentos só pelos canais digitais. Com o avanço das opções online, hoje com 164 serviços, incluindo a novidade para a transferência de propriedade de veículo pelo app, as pessoas devem optar cada vez mais pelo atendimento remoto, que oferece mais praticidade e segurança”, diz Murilo Macedo, diretor da Prodesp – Empresa de Tecnologia do Estado –, responsável pela administração do Poupatempo.

Desde o início da atual gestão, a Prodesp trabalha para ampliar a oferta de serviços digitais do Poupatempo. Atualmente, são mais de 160 opções no site, aplicativo Poupatempo Digital e totens de autoatendimento. Até o fim de 2021, o objetivo é chegar a 180 serviços digitais, e a mais de 240 em 2022.

“Nosso objetivo é ofertar facilidades aos cidadãos paulistas, a fim que eles possam realizar os serviços por conta própria, de maneira descomplicada, objetiva e sem burocracia, tornando o Detran.SP cada vez mais digital e integrado ao Poupatempo. Temos como premissa otimizar o tempo do cidadão e disponibilizar uma plataforma que todos possam acessar de maneira simples”, afirma o diretor-presidente do Detran.SP, Neto Mascellani.

Transferência de Propriedade – veículos do estado de SP

Para maior comodidade e segurança do motorista, a transferência de propriedade para veículo registrado no estado de São Paulo, seja dentro do mesmo município ou para outro, pode ser solicitada pela internet, pelo aplicativo Poupatempo Digital ou sites do Poupatempo e Detran.SP, sem necessidade de ir a um posto.

Pelo app ou portal do Poupatempo, basta acessar Serviços > Veículos > Registro e transferências > Transferência do veículo > Transferência de propriedade > Veículo do estado de São Paulo.

Lembrando que, para transferir o veículo, é necessário aprovação do veículo em vistoria no máximo há 60 dias, verificar Empresas Credenciadas de Vistoria (ECV), não ter restrição ou bloqueio que impeça a transferência, ter comunicação de venda em cartório do estado de São Paulo, os débitos vencidos precisam estar quitados (IPVA, DPVAT, licenciamento, multas) e a taxa do serviço de transferência paga (R$ 322,90 caso o licenciamento do ano em curso ainda não tenha sido realizado ou, caso tenha sido, R$ 223,99).

