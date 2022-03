Trajano Sardenberg é o convidado de estreia do “Café com CEP” na FMB

Encontros quinzenais discutirão temas relacionados à ética em pesquisa em seres humanos

Com objetivo de levar conhecimento e promover a discussão de temas relacionados à ética em pesquisa em seres humanos, o Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da Faculdade de Medicina de Botucatu (FMB/UNESP) realizará o “Café com CEP”, uma série de encontros quinzenais voltados ao público que de alguma forma se relaciona ou demonstra interesse nessa temática.

O primeiro encontro acontecerá nesta quinta-feira, 17 de março, tendo como convidado o Prof. Dr. Trajano Sardenberg, Professor Assistente Doutor da Faculdade de Medicina de Botucatu – Unesp – Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, com experiência na área de Ortopedia e Traumatologia, ênfase em Cirurgia da Mão. Vice-coordenador do CEP-FMB e membro suplente da Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (Conep), Trajano ministrará a palestra “História da ética e criação dos CEPs”.

O Café com CEP será das 8h15 às 9h30. Os interessados em participar devem acessar o link: meet.google.com/mny-jmnd-eim. Em caso de dúvidas entrar em contato com a secretaria do CEP-FMB pelos telefones: (14) 3880-1608/1609 ou pelo e-mail: [email protected]

CEP-FMB

O Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de Medicina de Botucatu foi constituído junto à Faculdade de Medicina de Botucatu (FMB) e Conselho Nacional de Saúde (CONEP), em 1997, como órgão assessor, tendo a finalidade de analisar projetos de pesquisa em relação aos aspectos éticos. O CEP da Faculdade de Medicina de Botucatu atende hoje todo o câmpus universitário da UNESP local e demais instituições vinculadas.

