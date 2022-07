Tradicional Festa Julina da AAB será no sábado, dia 16

Depois de uma longa espera a Festa Julina da AAB está de volta. O tradicional evento será no próximo sábado, dia 16/07, das 15h às 22h.

A festança será realizada no Ginásio 1 clube e terá entrada gratuita. Vamos vestir a roupa caipira, chapéu de palha e comparecer no clube para aproveitar a festança que está sendo preparada com muito carinho para toda a família!

As barracas, com as delícias dessa época do ano, serão dos departamentos esportivos do Clube, revertendo a renda para as modalidades.

Venha dançar e curtir o arraial da AAB, com deliciosas comidas típicas, bebidas quentes, decoração temática, quadrilhas e aproveitar muita música boa com Luiz Guilherme.

O evento é gratuito para associados. Para os não sócios, a entrada será um quilo de alimento não perecível, sendo destinado para as entidades assistenciais de Botucatu.

Vai ser bom demais da conta, sô!

Mais informações: Na Secretaria AAB ou pelo fone (14) 3882-1866.

É nesse final de semana! Não perca hein!

