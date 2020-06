Tradicional Festa do Milho Safrinha em Botucatu terá sistema Drive Thru e Delivery

Vem aí a 11ª Festa do Milho Safrinha em Botucatu. Mas em tempos de pandemia, ela terá um formato diferente, com sistema Drive Thru e Delivery.

A informação foi publicada nesta segunda-feira, 15, no Facebook da paróquia Nossa Senhora Menina, a Igreja da Vila Maria. Ainda não foi divulgada uma data específica, mas a safrinha sempre foi realizada no mês de junho.

O evento é tradicional e recebia milhares de pessoas em todas as edições na Paróquia Nossa Senhora Menina, Vila Maria.

Nesse novo sistemas será colocado à disposição da população diversos produtos feitos com o milho, como curau, pamonha, bolo, sorvete, pão, pastel, pizza, milho assado, milho cozido, sopa, entre outros.

Essa festa também será simbólica. Será o primeiro evento festivo sem a presença do Padre Orestes, idealizador da Festa do Milho e Festa do Milho Safrinha e que morreu no mês de março. Os trabalhos serão comandados pelo Padre Gustavo Viaro Correa e suas pastorais.