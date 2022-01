Tradicional Clube ‘Dragões da Vila’ cancela evento de Carnaval por conta da Covid

A Diretoria do clube Dragões da Vila publicou na noite desta segunda-feira, 17, um comunicado sobre o cancelamento de seus eventos carnavalescos. A medida vem para enfrentar a nova onda de Covid em Botucatu.

Desta forma, não será realizado, por exemplo, seu tradicional baile de carnaval, tão esperado todos anos pelos associados e membros.

Botucatu está dando exemplos na cobertura vacinal constatando menor incidência de casos graves. Sendo assim, faz-se necessário acompanhar os níveis de incidências da COVID-19 e de outras variantes, devemos lembrar das medidas de distanciamento social e a obrigatoriedade do uso de máscaras. Temos certeza da compreensão dos frequentadores e dos amigos do Dragões e em breve se Deus quiser estaremos voltando com nossos eventos de ótima qualidade, diz comunicado.