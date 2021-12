Foto Malu Ornelas/Acontece Botucatu

Os trabalhadores do comércio de Botucatu terão horários diferentes para a vacinação no domingo, dia 12. As lojas de rua ficarão abertas das 12h00 às 17h00, horário reduzido do previsto inicialmente, com funcionamento neste dia já programado no calendário de fim de ano.

Desta forma, haverá uma escala diferente para os comerciantes, para que consigam abrir as portas das lojas a partir das 12 horas. O funcionamento do comércio já estava previsto em calendário especial divulgado no último mês.

Os horários para quem trabalha no comércio de Botucatu na vacinação serão os seguintes:

Das 8h00 às 9h300 – trabalhadores de 41 a 60 anos

Das 9h30 às 11h00 – trabalhadores de 18 a 40 anos

Importante

Esse horário será apenas para quem trabalha no comércio, segundo comunicado conjunto da Sicomercio (patronal) e Sincomerciários (colaboradores). A população em geral deverá respeitar os horários já estabelecidos para cada faixa etária:

– Das 08 às 10 horas: Moradores com idades entre 51 e 60 anos;

– Das 10 às 12 horas: Moradores com idades entre 41 e 50 anos;

– Das 12 às 15 horas: Moradores com idades entre 31 e 40 anos;

– Das 15 às 18 horas: Moradores com idades entre 18 e 30 anos.

Horário especial no fim de ano

Na última segunda-feira, 06, teve início o funcionamento em horário especial. Nesse período as lojas de rua estendem o funcionamento visando as compras de natal até às 22h00 durante a semana.

O calendário será o seguinte:

06 a 10/12 – aberto das 9h00 às 22h00

13 a 17/12 – aberto das 9h00 às 22h00

20 a 23/12 – aberto das 9h às 22h

No dia 24 e 31, sextas-feiras que antecedem natal e ano novo, o comércio funcionará das 9h00 às 17h00. Nesta semana e também nos dias 28, 29 e 30/12 o comércio abre normalmente das 9h00 às 18h00.

Nos próximos sábados, 11 e 18 de dezembro, as lojas funcionarão das 9h00 às 17h00. Nos domingos, 12 e 19/12, o comércio abrirá 9h00 às 17h00. O comércio fecha nos dias 25 e 26 de dezembro.

