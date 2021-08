Toyota anuncia paralisação da produção em Sorocaba por falta de insumos

Em Sorocaba, são produzidos os modelos Yaris (hatch e sedã), Corolla Cross e Etios (somente para exportação). Já a unidade de Porto Feliz é responsável pela produção dos motores 1.3L e 1.5L do Yaris e Etios e do propulsor 2.0L TNGA do Corolla e Corolla Cross.

Os colaboradores afetados entrarão em férias coletivas neste período, com o retorno às atividades programado para o dia 30 de agosto. As demais unidades da Toyota no Brasil, localizadas em São Bernardo do Campo e Indaiatuba, continuam com atividades normalmente.

Fonte: G1