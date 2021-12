TOR apreende quase R$ 20 mil escondidos em painel de carro na Castello Branco

A Polícia Rodoviária, com a equipe do Tático Ostensivo Rodoviário (TOR), registou um flagrante de Associação ao Tráfico de Drogas. O caso aconteceu na manhã desta terça-feira, 07, na rodovia Castello Branco, em Itatinga.

Durante patrulhamento a equipe observou a passagem do veículo placas do município de Osasco/SP e não foi possível enxergar ocupantes ou objetos no interior do automóvel.

Devido a essa fundada razão, aliado ao fato do condutor, depois de aproximados 200 metros após passar pela viatura, ter começado a desenvolver velocidade maior, a Equipe TOR resolveu acompanhá-lo e proceder com a abordagem.

Após a abordagem, foi realizada a busca pessoal no condutor, porém, nada de ilícito foi encontrado em sua roupa. Indagado sobre a viagem que fazia, o condutor alegou ter saído de Osasco para levar sua avó até o município de Chavantes/PR, mas estava aparentando muito nervosismo.

A Equipe resolveu realizar uma vistoria veicular minuciosa e foi localizado um compartimento oculto no painel do veículo, do lado direito, atrás do porta-luvas e local destinado ao airbag, a importância de R$ 19.307,00 em dinheiro e um aparelho detector de sinais GPS, magnéticos e identificador de cristais de câmeras.

O abordado foi questionado sobre o dinheiro e aparelho localizado e acabou confessando que havia entregado dois quilogramas do insumo “adrenalina em pó” para traficante que mora em Chavantes/SP, que seria utilizado para o refino de cocaína para potencializar seus efeitos e manter os usuários dependentes.

Foi dada voz de prisão em flagrante ao suspeito, de 22 anos, e a ocorrência foi encaminhada a Delegacia de Policia Civil de Itatinga, onde o delegado ratificou a prisão em flagrante em flagrante pelo cometimento dos crimes dos artigos 35 (Associação para o Tráfico de drogas) e pelo artigo 34, ambos da lei nº 11343/06- Sisnad.

Foram apreendidos o veículo, o dinheiro, o aparelho detector de sinais, um telefone celular e o preso foi recolhido na carceragem da delegacia para posterior encaminhamento ao CDP de Itatinga.

Compartilhe esta notícia