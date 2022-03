TOR apreende carga de pneus chineses sem documentação na Castelo Branco em Itatinga

A Polícia Rodoviária registrou neste domingo, dia 13, um caso de descaminho na Rodovia Castelo Branco. Durante fiscalização pelo km 208, altura do município de Itatinga, foi abordado um conjunto de veículos (cavalo trator + semireboque) pela Equipe do Tático Ostensivo Rodoviário-TOR.

Durante vistoria no veículo, foi localizada grande quantidade de pneus de caminhão de origem estrangeira (China), sem documentação fiscal ou outro documento que autorizasse a importação do produto. O condutor do caminhão confessou que os pneus eram produto de Descaminho e que carregou os 118 pneus de caminhão em Londrina/PR e iria para o Estado do Maranhão a mando do patrão, segundo sua declaração.

Foi dada voz de prisão ao condutor pelo crime de Descaminho e a ocorrência foi encaminhada para o Departamento de Polícia Federal de Bauru, onde foi elaborado o registro do flagrante.

O homem, de 28 anos, morador de São Luís/MA, foi encaminhado ao CDP de Bauru e aguarda audiência de custódia. Sua namorada, uma adolescente de 17 anos, foi encaminhada à casa de acolhimento pelo Conselho Tutelar.

