Toque de recolher no estado de SP começa hoje

Medida vale para todo estado, segundo anúncio

O Governo do Estado institui a partir desta sexta-feira, dia 26, o toque de recolher em todo território paulista. O anúncio foi feito na última quarta-feira, dia 24, durante coletiva do Governador João Doria em São Paulo.

O toque de recolher funcionará entre 23h e 5h durante toda a semana. A medida vai durar até o dia 14 de março em todo estado.

O estado enfrenta uma escalada no número de casos e de internações por Covid-19, de acordo com o governo estadual. Com o decreto, bares, restaurantes e comércio serão fechados a partir do horário estabelecido pelo governo paulista. Apenas serviços essenciais funcionarão, de acordo com o que foi divulgado.

Não é a primeira vez que o governo tenta limitar a circulação de pessoas durante a noite como estratégia para conter a contaminação pelo coronavírus.

Embora sustente que a medida seja eficaz para coibir aglomerações em bares, restaurantes e festas clandestinas, têm pouco efeito prático para as cidades que estão em fases mais permissivas do plano, como a amarela. Contradições O início desse período com medidas mais duras uma semana após o governo divulgar uma revisão na regra de venda de bebidas alcoólicas na fase amarela do plano. Antes, mesmo com autorização para funcionar até 22h, os restaurantes tinham que interromper a venda e consumo interno de bebidas até 20h. Lojas de conveniência também só estavam autorizadas a vender bebidas alcoólicas até as 20h. Com a mudança, o horário para os dois setores foi estendido até 22h. Bares continuam só podendo funcionar até 20h na fase amarela. As regras para as fases laranja e vermelha continuaram as mesma, com obrigatoriedade de fechamento de todos os setores não essenciais até 20h, incluindo a venda de bebidas.

Com informações do G1