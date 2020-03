Pardini decreta que comércio fechará as portas em Botucatu a partir de segunda-feira, 23

Comércio fechado em Botucatu a partir de segunda-feira, 23

Todos os estabelecimentos comercias de Botucatu ficarão com atividades suspensas de 23 de março a 30 de abril. A informação foi postada na noite desta quinta-feira, 19, pelo Prefeito de Botucatu Mário Pardini.

Os estabelecimentos comerciais ficarão fechados ao público, mas poderão oferecer serviços delivery e drive thru. O Shopping Botucatu terá seu atendimento suspenso a partir das 20 horas do próximo dia 20, permitindo apenas os serviços delivery, supermercado e das clínicas de saúde dentro do empreendimento.

“Todos esses estabelecimentos devem manter os cuidados de prevenção dos servidores e da população. Todas essas medidas nos ajudarão a diminuir sensivelmente o fluxo de pessoas em espaços fechados e prevenir ainda mais possíveis contágios”, disse Pardini na postagem em sua página no Facebook.

O decreto também regulamenta que farmácias, mercados, feiras livres, açougues, mercearias, quitandas, padarias, loja de alimentação para animais, distribuidoras de gás e água mineral, e postos de combustíveis deverão permanecer abertos durante o período.

“Todos esses estabelecimentos devem manter os cuidados de prevenção dos servidores e da população, desde orientações até equipamentos que os protejam, de acordo com o que é preconizado pelas autoridades de saúde”, finaliza André Spadaro.

