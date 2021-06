Toda população adulta de SP será vacinada contra Covid-19 até o final de outubro, diz Doria 

O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), afirmou que a vacinação contra a Covid-19 de todas as pessoas com mais de 18 anos no estado deve ser concluída até o final de outubro deste ano. A promessa foi feita em uma postagem nas redes sociais nesta quarta-feira (2).

Em coletiva de imprensa, Doria reforçou a promessa e disse que toda a população adulta do estado estará vacinada até o dia 31 de outubro.

“São Paulo vai concluir toda a vacinação da sua população até o dia 31 de outubro – toda a população vacinável do estado de são Paulo será vacinada até 31 de outubro. A população com mais de 18 anos estará plenamente imunizada até esta data”, disse o governador

A previsão divulgada pelo governador nesta quarta é diferente da anunciada por ele próprio dois dias atrás. Na segunda-feira (31), em coletiva no Instituto Butantan, o governador havia prometido que a vacinação seria encerrada até dezembro.

Na coletiva desta quarta-feira, o governo passou as datas de vacinação de pessoas sem comorbidade com menos de 54 anos pela primeira vez, veja as datas:

01/07 a 20/07: 55 a 59 anos

21/07 a 31/07: profissionais da educação de 18 a 44 anos

02/08 a 16/08 – 50 a 54 anos

17/08 a 31/08 – 45 a 49 anos

01/09 a 10/09 – 40 a 44 anos

11 /09 a 20/09 – 35 a 39 anos

21/09 as 30/09 – 30 a 34 anos

1 a 10 de outubro – 25 a 29 anos

11 a 31 de outubro – 18 a 24 anos

No mesmo dia, o diretor do Instituto Butantan, Dimas Covas, discordou da previsão do governador e declarou que “é muito otimista chegar à vacinação de toda a população adulta até o fim deste ano”

No seminário Webinário Direitos Já!: Desafios para uma Articulação Nacional no Enfrentamento à Pandemia, ele disse que “a julgar pelo ritmo, isso não vai acontecer nessa velocidade em que está prevista e, possivelmente, nós vamos conseguir terminar a vacinação de 50 a 60 milhões, que é o que está previsto aí nessa fase inicial do PNI, na minha previsão, no final de setembro a início de outubro”.