Tempo volta a ficar instável neste fim de semana em Botucatu

O Tempo volta a ficar instável no estado de São Paulo, com aumento da nebulosidade e das chuvas, principalmente a partir da tarde, as quais poderão ser de forte intensidade, acompanhadas por trovoadas e descargas elétricas, devido à formação de uma baixa pressão no litoral paulista.

Em Botucatu, segundo o Climatempo, este sábado teremos um dia de sol e aumento de nuvens de manhã. Podem ocorrer pancadas de chuva à tarde e à noite.

O domingo também será instável, com estimativa de chuva em torno de 16 milímetros. A temperatura máxima será de 26 graus.