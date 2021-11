Tempo volta a ficar estável no fim de semana em Botucatu

Uma massa de ar seco atua em grande parte do estado de São Paulo mantendo tempo estável, com exceção do norte, nordeste e da faixa leste paulista, onde o céu ficará mais nublado e com chuvas isoladas.

Em Botucatu, segundo o Climatempo, o fim de semana será de tempo instável. Não há previsão de chuva para toda a região nos próximos dias.

As temperaturas ficarão amenas. A máxima pode chegar a 25 graus na máxima e 14 graus na mínima. Este é o mesmo cenário para o feriado do dia 15.

Compartilhe esta notícia