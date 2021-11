O sistema frontal segue em deslocamento, mantendo instabilidade para as regiões leste, norte e sul do estado de São Paulo com chuvas isoladas. As temperaturas ficam amenas durante a manhã e em elevação no período da tarde.

Aqui em Botucatu, segundo o Climatempo, o sábado será de sol com algumas nuvens. Não chove. O domingo deve ter tempo quente, com temperaturas que podem chegar a 31 graus e sem chuva.

