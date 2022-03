Tempo segue instável, mas ainda com calor em Botucatu

Foto André Godinho

As condições de instabilidade persistem em grande parte do estado de São Paulo, com áreas de chuvas, acompanhadas por trovoadas isoladas, que se formam em função da combinação do ar quente e úmido, principalmente nos períodos da tarde e da noite. As temperaturas permanecem elevadas.

Em Botucatu, segundo o Climatempo, teremos uma quarta-feira (02) de sol com muitas nuvens durante o dia. Períodos de nublado, com chuva a qualquer hora. Há uma estimativa de 8 milímetros de chuva.

O tempo permanece quente, mesmo com a instabilidade. Temperatura máxima deve permanecer acima dos 30 graus pelos próximos dias, indica previsão.

