Tempo segue instável em Botucatu nesta terça-feira, 22

A passagem de uma frente fria pelo litoral paulista, manterá as condições de tempo instáveis sobre o estado de São Paulo. Desta forma, o céu estará parcialmente nublado a nublado, com previsão de pancadas de chuva, acompanhadas por trovoadas, com maior intensidade entre o período da tarde e o início da madrugada.

Na quarta e quinta-feira as chuvas devem se concentrar, principalmente, nas faixas norte e leste do estado. Há uma estimativa de chuva em torno de 9 milímetros para a região.

Em Botucatu, segundo o Climatempo, sol com muitas nuvens durante o dia. Períodos de nublado, com chuva a qualquer hora. Temperatura máxima de 26 graus.